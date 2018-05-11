Саркисян назначил нового министра обороны Армении

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Экс-глава МЧС Армении назначен новым министром обороны республики. Указ подписал президент Армен Саркисян. 8 мая исполняющий обязанности министра обороны Армении Виген Саркисян ушел в отставку со своего поста.

Президент Армении Армен Саркисян назначил Давида Тонояна министром обороны республики. Об этом сообщает "Интерфакс".

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что главой Минобороны будет назначен Тоноян, который до недавнего времени являлся исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций. На эту должность он был назначен в феврале 2017 года.

С 2010 года он занимал должность первого замглавы Минобороны Армении.

Кроме того, стало известно о назначении первым вице-премьером Арарата Мирзояна - соратника главы кабмина Никола Пашиняна, депутата от фракции "Елк", передает РИА Новости.

8 мая исполняющий обязанности министра обороны Армении Виген Саркисян ушел в отставку со своего поста. По его словам, это сделано "ввиду политических событий". Он рассказал, что продолжит свое служение народу в ином статусе.