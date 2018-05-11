В Калифорнии в школе произошла стрельба
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В школе города Палмдейл штата Калифорнии произошла стрельба. По меньшей мере один человек был ранен. Детали произошедшего пока неизвестны.
В школе города Палмдейл штата Калифорния произошла стрельба, передает Fox News со ссылкой на заявление шерифа города.
По данным телеканала, школьники размещают в Twitter сообщения о вооруженном нападающем. На месте происшествия работает полиция.
Предварительно, один человек был ранен. Детали произошедшего пока не приводятся.