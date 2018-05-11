20:19, 11 мая 2018

"Европейский бунт": Трамп ускорил ухудшение отношений ЕС и США

Теги:  Политика  германия  иран  сша  международные отношения  франция  трамп

Разрыв ядерной сделки и введение односторонних санкций США против Ирана вызвали в Европе чуть ли не бунт. Франция уже обозвала США "экономическим жандармом планеты", Германия готова сделать всё, чтобы европейские компании понесли как можно меньший ущерб. Отношения между ЕС и США стремительно ухудшаются, и иранская история лишь ускорила этот процесс.

Решение Трампа выйти из ядерной сделки стало последней каплей в чаше терпения Евросоюза. Старый Свет, который старался держаться в фарватере американской политики, давно чувствовал, что этот курс его тяготит. Но Европа закрывала на это глаза . Слепая приверженность установкам из-за океана была куда важнее. Теперь же в Берлине, как будто прозрев, заговорили без подсказок из Белого дома. Ангела Меркель выступает так, словно решила собрать европейскую коалицию, передает "ТВ Центр".

Путин обсудил с Меркель выход США из иранской ядерной сделки

"Ушли времена, когда США просто защищали нас. Поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки, и в этом заключается наша задача на будущее", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Руки европейским лидерам Вашингтон выкручивал неоднократно и особенно в последнее время. Трамп то пытался заставить Меркель выплатить долг в 375 миллиардов долларов за услуги НАТО, то решил ввести пошлины на сталь и алюминий из Старого Света, что грозит обвалить европейский рынок. Все это раскалывало и без того разобщенное евроатлантическое общество. И вот уже президент ФРГ не скрывает - если Европа не согласна быть во всем вассалом Америки, то, похоже, такая Европа Штатам не нужна.

"Развитие трансатлантических отношений вызывает настоящую озабоченность. В Вашингтоне больше не воспринимают нас как часть сообщества ценностей, в рамках которого мы взаимодействуем", - заявил федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Впрочем, и сама Европа, кажется, устала от того, что за океаном ей не оставляют выбора - а следовательно, не считают равноправным игроком на международной арене. А если прибавить к этому еще и существенные финансовые потери, которыми грозит обернуться такая несамостоятельность - получается, игра в одни только ворота Вашингтона для ЕС совсем не стоит свеч.

"У Германии впервые за много лет появилась возможность эмансипации - они могут наконец-то выйти, если они, конечно, захотят из-под этого американского пресса. Думаю, это произойдет не сегодня и не завтра, и не в ближайшие пять лет, но, по крайней мере, процесс выхода Германии из-под патронажа США начался, и его не остановить. Американцы сами его спровоцировали, и теперь им придется с этим жить", - уверен политолог, журналист Александр Сосновский.

Европейские лидеры пытались договориться с Трампом о правилах игры. Но он и тут сумел так ничего и не пообещать - зато внести разлад. С Эммануэля Макрона, который очень претендует на лидерство в Старом Свете, чуть ли не сдувал пылинки и принимал в Вашингтоне целых три дня. Ангелу Меркель, которая сейчас у руля европейского локомотива, держал от себя на расстоянии - и времени на переговоры уделил всего-то три часа. Она дольше летела через океан, чем общалась. Серьезного диалога, впрочем, ни в том, ни в другом случае не получилось - введение торговых пошлин, к примеру, в Вашингтоне отсрочили, но не отменили. Все это похоже на определенный шантаж со стороны Белого дома, отмечают политологи, что еще больше вынуждает Европу задуматься о собственном курсе.

"Меркель произнесла на встрече с Трампом одну очень знаменательную фразу, на которую не очень обратили внимание. Она сказала: "Нам нужно учиться принимать самостоятельные решения". Конечно, США не собираются отпускать Европу и отпускать Евросоюз в свободное плавание. Они собираются переформатировать это под свою матрицу так, как они это видят, а видят они это очень просто. Это экономический диктат со стороны США, это военное - для Германии - присутствие в виде атомных боеголовок на базе в Бюхеле. И это политическое давление в международных вопросах - начиная с Сирии и заканчивая Украиной", - заключил Сосновский.

Проблема лишь в том, что былого единства в этих вопросах в единой, казалось бы, Европе уже нет. Берлин не поддержал атаку международной коалиции во главе с США по сирийским объектам. А это определенно один из контуров будущего разлома в отношениях Старого и Нового света, считают аналитики. Геополитический водораздел грозит пройти по водам Атлантики. Как бы не стремился Вашингтон отговорить Берлин от поддержки проекта "Северный поток-2" - ничего не вышло. Вот и новый глава МИД ФРГ Хайко Маас на первой же встрече с Сергеем Лавровым в Москве, несмотря на существующие между странами разногласия, в целом демонстрирует приверженность отношениям с Россией.

"Является ли "Северный поток -2" частным коммерческим проектом и поддерживается ли он федеральным правительством? На этот вопрос я могу ответить: "Да"!" – сказал он.

Европа все больше смотрит не на Запад, а закономерно разворачивается к востоку. По этому поводу даже иронизирует авторитетная немецкая газета Tagesspiegel. Мол, многие критикуют бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера за то, что он якобы действует больше в интересах России, нежели Германии, поддерживая совместные экономические проекты. А ведь на самом деле - это не так уж и плохо.

Вот что пишут в своем материале под заголовком "В критический момент Берлин вспомнит про "эксклюзивные контакты" Шрёдера в Москве" журналисты Tagesspiegel:

"Несмотря на то, что бывший глава немецкого правительства - как принято говорить - состоит на прекрасно оплачиваемой службе у российских государственных концернов, связи Герхарда Шрёдера в России, однако, ещё могут сыграть важную роль. В критический момент его контакты в Кремле пригодятся", - уверены в издании.

Когда наступит этот критический момент, автор не уточнил. Но после разногласий с США по иранскому вопросу очевидно, что он близок. Европа скоро рискует быть со всех сторон обложенной пошлинами и санкциями: и теми, под которые могут попасть ее компании, имеющие свой интерес в Тегеране, и теми, которые в ЕС принимали против России - а теперь европейский же бизнес просит их отменить.

"Европа ввела санкции против России под давлением США, она не хотела это делать, европейские компании теряют огромные средства. Вопрос о "Северном потоке", безусловно, взбудоражил германское сообщество, потому что это вопрос выгодный для Германии. Разумеется, никаких радикальных не следует ожидать шагов, но, наверное, скромные шаги, первые шаги по улучшению отношений с Россией, следует ожидать", - прокомментировал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Этих первых шагов ждут уже на следующей неделе, когда в Сочи на встречу с Владимиром Путиным прилетит Ангела Меркель. А вслед за ней в Россию на Петербургский международный форум приедет и Эммануэль Макрон обсуждать, как создать экономику доверия. Это лозунг пленарного заседания, куда пригласили французского президента. Главное - после поездок в Вашингтон - суметь перебороть в себе привязанность к заокеанским идеалам, которая сейчас выглядит как политическая инфантильность.

Борис Иванин, Павел Дубров, Татьяна Каминская, Анна Влади, "В Центре событий".

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