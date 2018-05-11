"Европейский бунт": Трамп ускорил ухудшение отношений ЕС и США

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Разрыв ядерной сделки и введение односторонних санкций США против Ирана вызвали в Европе чуть ли не бунт. Франция уже обозвала США "экономическим жандармом планеты", Германия готова сделать всё, чтобы европейские компании понесли как можно меньший ущерб. Отношения между ЕС и США стремительно ухудшаются, и иранская история лишь ускорила этот процесс.

Решение Трампа выйти из ядерной сделки стало последней каплей в чаше терпения Евросоюза. Старый Свет, который старался держаться в фарватере американской политики, давно чувствовал, что этот курс его тяготит. Но Европа закрывала на это глаза . Слепая приверженность установкам из-за океана была куда важнее. Теперь же в Берлине, как будто прозрев, заговорили без подсказок из Белого дома. Ангела Меркель выступает так, словно решила собрать европейскую коалицию, передает "ТВ Центр".

"Ушли времена, когда США просто защищали нас. Поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки, и в этом заключается наша задача на будущее", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Руки европейским лидерам Вашингтон выкручивал неоднократно и особенно в последнее время. Трамп то пытался заставить Меркель выплатить долг в 375 миллиардов долларов за услуги НАТО, то решил ввести пошлины на сталь и алюминий из Старого Света, что грозит обвалить европейский рынок. Все это раскалывало и без того разобщенное евроатлантическое общество. И вот уже президент ФРГ не скрывает - если Европа не согласна быть во всем вассалом Америки, то, похоже, такая Европа Штатам не нужна.

"Развитие трансатлантических отношений вызывает настоящую озабоченность. В Вашингтоне больше не воспринимают нас как часть сообщества ценностей, в рамках которого мы взаимодействуем", - заявил федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Впрочем, и сама Европа, кажется, устала от того, что за океаном ей не оставляют выбора - а следовательно, не считают равноправным игроком на международной арене. А если прибавить к этому еще и существенные финансовые потери, которыми грозит обернуться такая несамостоятельность - получается, игра в одни только ворота Вашингтона для ЕС совсем не стоит свеч.

"У Германии впервые за много лет появилась возможность эмансипации - они могут наконец-то выйти, если они, конечно, захотят из-под этого американского пресса. Думаю, это произойдет не сегодня и не завтра, и не в ближайшие пять лет, но, по крайней мере, процесс выхода Германии из-под патронажа США начался, и его не остановить. Американцы сами его спровоцировали, и теперь им придется с этим жить", - уверен политолог, журналист Александр Сосновский.

Европейские лидеры пытались договориться с Трампом о правилах игры. Но он и тут сумел так ничего и не пообещать - зато внести разлад. С Эммануэля Макрона, который очень претендует на лидерство в Старом Свете, чуть ли не сдувал пылинки и принимал в Вашингтоне целых три дня. Ангелу Меркель, которая сейчас у руля европейского локомотива, держал от себя на расстоянии - и времени на переговоры уделил всего-то три часа. Она дольше летела через океан, чем общалась. Серьезного диалога, впрочем, ни в том, ни в другом случае не получилось - введение торговых пошлин, к примеру, в Вашингтоне отсрочили, но не отменили. Все это похоже на определенный шантаж со стороны Белого дома, отмечают политологи, что еще больше вынуждает Европу задуматься о собственном курсе.

"Меркель произнесла на встрече с Трампом одну очень знаменательную фразу, на которую не очень обратили внимание. Она сказала: "Нам нужно учиться принимать самостоятельные решения". Конечно, США не собираются отпускать Европу и отпускать Евросоюз в свободное плавание. Они собираются переформатировать это под свою матрицу так, как они это видят, а видят они это очень просто. Это экономический диктат со стороны США, это военное - для Германии - присутствие в виде атомных боеголовок на базе в Бюхеле. И это политическое давление в международных вопросах - начиная с Сирии и заканчивая Украиной", - заключил Сосновский.

Проблема лишь в том, что былого единства в этих вопросах в единой, казалось бы, Европе уже нет. Берлин не поддержал атаку международной коалиции во главе с США по сирийским объектам. А это определенно один из контуров будущего разлома в отношениях Старого и Нового света, считают аналитики. Геополитический водораздел грозит пройти по водам Атлантики. Как бы не стремился Вашингтон отговорить Берлин от поддержки проекта "Северный поток-2" - ничего не вышло. Вот и новый глава МИД ФРГ Хайко Маас на первой же встрече с Сергеем Лавровым в Москве, несмотря на существующие между странами разногласия, в целом демонстрирует приверженность отношениям с Россией.

"Является ли "Северный поток -2" частным коммерческим проектом и поддерживается ли он федеральным правительством? На этот вопрос я могу ответить: "Да"!" – сказал он.

Европа все больше смотрит не на Запад, а закономерно разворачивается к востоку. По этому поводу даже иронизирует авторитетная немецкая газета Tagesspiegel. Мол, многие критикуют бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера за то, что он якобы действует больше в интересах России, нежели Германии, поддерживая совместные экономические проекты. А ведь на самом деле - это не так уж и плохо.

Вот что пишут в своем материале под заголовком "В критический момент Берлин вспомнит про "эксклюзивные контакты" Шрёдера в Москве" журналисты Tagesspiegel:

"Несмотря на то, что бывший глава немецкого правительства - как принято говорить - состоит на прекрасно оплачиваемой службе у российских государственных концернов, связи Герхарда Шрёдера в России, однако, ещё могут сыграть важную роль. В критический момент его контакты в Кремле пригодятся", - уверены в издании.

Когда наступит этот критический момент, автор не уточнил. Но после разногласий с США по иранскому вопросу очевидно, что он близок. Европа скоро рискует быть со всех сторон обложенной пошлинами и санкциями: и теми, под которые могут попасть ее компании, имеющие свой интерес в Тегеране, и теми, которые в ЕС принимали против России - а теперь европейский же бизнес просит их отменить.

"Европа ввела санкции против России под давлением США, она не хотела это делать, европейские компании теряют огромные средства. Вопрос о "Северном потоке", безусловно, взбудоражил германское сообщество, потому что это вопрос выгодный для Германии. Разумеется, никаких радикальных не следует ожидать шагов, но, наверное, скромные шаги, первые шаги по улучшению отношений с Россией, следует ожидать", - прокомментировал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Этих первых шагов ждут уже на следующей неделе, когда в Сочи на встречу с Владимиром Путиным прилетит Ангела Меркель. А вслед за ней в Россию на Петербургский международный форум приедет и Эммануэль Макрон обсуждать, как создать экономику доверия. Это лозунг пленарного заседания, куда пригласили французского президента. Главное - после поездок в Вашингтон - суметь перебороть в себе привязанность к заокеанским идеалам, которая сейчас выглядит как политическая инфантильность.

Борис Иванин, Павел Дубров, Татьяна Каминская, Анна Влади, "В Центре событий".

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