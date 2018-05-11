Журналисту Хайо Зеппельту запретили въезд в Россию

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Корреспонденту немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельту запретили въезд в Россию, пишет немецкое новостное издание Tagesschau. Скандально известный журналист, автор расследований о допинге в российском спорте не сможет посетить чемпионат мира по футболу, который стартует в России 14 июня.

Журналист ARD Хайо Зеппельт не сможет посетить чемпионат мира по футболу в России. Как пишет Tagesschau, скандально известному автору фильмов о допинге в российском спорте запретили въезд в Россию.

Подробности в заметке не приводятся. Предварительно, виза Зеппельта была аннулирована. "Зеппельт находится в списке нежелательных лиц в России. ARD рассматривает это событие в истории спортивной журналистики как беспрецедентное вмешательство в прессу", - отмечается в материале Tagesschau.

Хайо Зеппельт на протяжении нескольких лет выпускал фильмы на ARD о допинге в российском спорте. После этого собственное расследование начало Всемирное антидопинговое агентство. Основным информатором выступил Григорий Родченков.

Ранее в пятницу стало известно, что следствие собрало доказательства, опровергающие слова Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в лабораторию в Сочи и подмене биоматериала.

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