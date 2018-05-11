СМИ: первое заседание нового правительства пройдет 17 мая

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Заседание российского кабмина в новом составе должно состояться 17 мая. Ряд чиновников уже приглашены на мероприятие, отметил источник, знакомый с ситуацией.

Первое заседание правительства России в новом составе состоится 17 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Как ожидается, к 17 мая уже будет формирован и утвержден новый состав кабмина. На следующей неделе, в четверг, пройдет первое заседание", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что ряд чиновников уже приглашены.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, говоря о предстоящих в Сочи переговорах Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которые запланированы на 18 мая, отметил, что к этому времени правительство будет уже сформировано.

Российское правительство ушло в отставку после вступления Владимира Путина в должность президента на четвертый срок 7 мая. После этого Дмитрий Медведев был утвержден на пост председателя правительства. В соответствии с Конституцией премьер должен не позднее недельного срока после назначения представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.