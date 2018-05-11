СКР раскритиковал прокуратуру за ситуацию с Малобродским

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Позиция прокуратуры, не поддержавшей ходатайство СКР о помещении фигуранта "Седьмой студии" Алексея Малобродского под домашний арест, "не соответствует разумной практике избрания меры пресечения". В Следственном комитете заявили, что будут добиваться в отношении экс-директора "Гоголь-центра" более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу.

Следственный комитет России продолжит настаивать на избрании в отношении фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она напомнила, что с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств следствие приняло решение изменить обвиняемому меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Соответствующее ходатайство и обосновывающие материалы направили в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу.

"Однако в ходе судебного заседания прокуратура не поддержала позицию следствия, посчитав, что обвиняемого необходимо оставить под стражей. В итоге суд не удовлетворил ходатайство следствия", - говорится в заявлении Петренко на сайте СКР.

В Следственном комитете подчеркнули, что такая позиция надзорного ведомства "не соответствует разумной практике избрания меры пресечения, при которой применяется тщательный подход, соблюдаются ограничения, связанные с состоянием здоровья следственно-арестованных, недопустимостью длительного содержания их под стражей без должных к тому оснований, учитываются конкретные обстоятельства дела и данные о личности обвиняемого".

Накануне, 10 мая, стало известно, что у Алексея Малобродского диагностировали инфаркт миокарда, который произошел у него в Басманном суде. В ходе заседания фигурант дела "Седьмой студии" пожаловался на ухудшение самочувствия. Это случилось сразу после того, как ему было отказано в рассмотрении ходатайства СКР о переводе из СИЗО под домашний арест. В суд ему была вызвана скорая помощь.

Врачи доставили его в кардиореанимацию. Его состояние оценили как тяжелое.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Малобродский находится в кардиоблоке 20-й больницы под наблюдением врачей. Ему будет оказана вся необходимая помощь.

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