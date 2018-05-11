Как в мире отреагировали на выход США из ядерной сделки с Ираном

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США готовятся ввести новые санкции против Ирана на следующей неделе. Вашингтон также возобновляет ограничения, которые действовали против Тегерана до соглашения по иранской ядерной программе. Уговоры и увещевания как американских политиков, так и мировых на Трампа не повлияли - США не намерены придерживаться взятых обязательств.

"Смерть Америке" – именно под эти слова иранские депутаты прямо на трибуне парламента сожгли флаг США и символическую копию Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного в июле 2015 года Ираном, Великобританией, США, Россией, Францией, Германией и Китаем. Так парламентарии отреагировали на объявление Трампа о выходе Америки из ядерной сделки с Ираном, передает "ТВ Центр".

"США выйдут из иранской ядерной сделки. Я подпишу президентский меморандум о введении новых санкций против иранского режима. Мы подготовили экономические меры самого высокого уровня. Любая нация, которая помогает Ирану разрабатывать ядерное оружие, будет также строго наказана США", - заявил президент США Дональд Трамп.

Европейские партнёры Вашингтона, которые также являются участниками соглашения, хорошо расслышали слова о строгом наказании. Европа бойко ведёт бизнес в Иране, так что при желании повод придраться к ней всегда можно найти. Вот почему в европейских столицах на заявление Трампа отреагировали не мене горячо, чем в Тегеране. Американский флаг пока не жгли, но зато жгли глаголом – а это для лидеров Старого Света уже маленький подвиг, не каждый день они позволяют себе так единодушно и откровенно выступать против США.

"Мы восприняли выход США из соглашения как серьёзный шаг. Мы сохраним свои обязательства в рамках этого соглашения и сделаем все для того, чтобы Иран сохранил свои обязательства", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

"Самое важное - поддерживать стабильность на Ближнем Востоке. Я разочарован решением американского президента. Думаю, что это ошибка", - прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Великобритания не намерена выходить из сделки. Напротив, мы будем сотрудничать с другими сторонами, чтобы убедиться, что Иран продолжает ограничивать свою ядерную программу", - заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Китай и Россия тоже высказали сожаление о решение США и подтвердили, что нарушать достигнутых договорённостей с Ираном не собираются.

"Китайская сторона, придерживаясь объективного и ответственного подхода, будет поддерживать диалог со всеми сторонами, продолжит защищать и выполнять всеобъемлющее соглашение по ядерной программе Ирана. Я хотел бы подчеркнуть, что правительство Китая выступает против введения односторонних санкций в отношении других государств на основании своего внутреннего законодательства", - проинформировал о позиции Китая официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"У нас вызывает серьёзную озабоченность решение Администрации арезидента США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий, тем самым совершив существенное нарушение резолюции 2231СБ ООН, которая одобрила этот план и тем самым сделала его частью международного права", - сказал и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.

Но проблема Трампа в том, что он в принципе не обращает внимание на международное право. Не даром же ходят слухи, что он к любым документам относится негативно – американский президент читать не любит. И уж тем более предпочитает не вникать в политические тонкости. Он обещал своим избирателям выйти из ядерной сделки, и вышел – не придерёшься. Его другое громкое обещание – это вернуть бизнес и капиталы обратно в США, а значит и рабочие места. И, похоже, Трамп решил, что проще всего это можно сделать, ослабив конкурентов. Даже если это не просто конкуренты, но и самые ближайшие союзники, то есть европейцы. В отказе от сделки с Ираном нужно искать не политический, а деловой расчет. Только вот он может оказаться ошибочным.

"Трамп уже фактически не скрывает своими действиями, что они намерены выходить из кризиса индустриального производства – расширенного воспроизводства капитала – через форс-мажор. А что такое форс-мажор? Так вот эта война и есть форс-мажор – когда можно будет отказаться по всем транснациональным договорам, по всем! Когда можно обрушить все фондовые рынки, когда можно фактически снести нынешнюю кредитно-финансовую систему", - уверен военный аналитик Александр Жилин.

И то только часть цены, которую мир заплатит за желание Трампа сделать Америку снова великой. Ещё на кону – честь США и международное доверие.

"Это не только глупо, это и опасно! И господин Трамп неоднократно искажал факты касательно ядерной сделки с Ираном. По сути он лгал американскому народу и миру о последствиях этой сделки. Я только что прочёл заявление экс-президента Обамы, где чётко изложена фактическая сторона сделки, что эта сделка давала нам, какие у нас есть гарантии того, что Иран не будет продолжать разработку ядерного оружия", - сообщил бывший глава ЦРУ США Джон Бреннан.

"Отказаться от Совместного всеобъемлющего плана действий - значит повернуться спиной к ближайшим союзникам Америки и к соглашению, достигнутому благодаря усилиям ведущих дипломатов, учёных и профессиональных разведчиков нашей страны. В демократической стране курс и приоритеты всегда будут меняться от администрации к администрации, но последовательное попрание соглашений, участницей которых является наша страна, грозит подрывом доверия к Америке и вносит разлад между нами и важнейшими мировыми державами", - написал у себя в Facebook бывший президент США Барака Обама.

Трамп словно не понимает, что решения, принятые сегодня, обязательно аукнутся завтра. Например, 10 мая Трамп в Twitter сообщил, что 12 июля в Сингапуре состоится "долгожданная встреча" с лидером Северной Кореи. Её цель - достижение мира во всём мире. Но после выходки по отношению к Ирану разговор с Ким Чен Ыном, возможно, и не заладится.

"На самом деле, это сигнал и Северной Корее тоже – сделки с американцами стоят ровно столько, сколько бумага, на которых они написаны. Потому что все американские гарантии, как мы прекрасно видим, через какое-то время могут оборачиваться просто пшиком. Как пшиком оказались и соглашения по системам противоракетной обороны, обязательства Соединённых Штатов по уничтожению химического оружия, по уничтожению оружейного плутония и многим другим договорённостям, которые Соединённые Штаты выполнять не собираются", - уверен депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

Президент США даже не боится показаться окончательно невменяемым. Он отказывается верить не только Международному агентству по атомной энергии, которое контролирует исполнение Тегераном обязательств, взятых в рамках СВПД, но и американской разведке, которая подтверждает данные МАГАТЭ.

"Мы подумаем, как поступить с Ираном. Вероятно, ничего хорошего их не ждет, но это нормально. Они должны понять жизнь, потому что я не думаю, что они ее понимают. Взгляните, что происходит на Ближнем Востоке в Сирии, Йемене, других странах, с которыми они связаны. Это хаос и смерть, и мы не можем позволить этому продолжаться", - заявил Трамп.

Только вот о том, что за этот хаос ответственность лежит на Америке, Трамп, в стиле всех американских президентов, предпочёл промолчать. Как и о том, что он был бы совсем не против ещё одного хаоса – теперь в Иране.

"Эта сделка была единственным фактором сдерживания Ирана с созданием его ядерного оружия, потому что это давало определённые экономические выгоды Ирану, если сделка рассыпается окончательно, Иран из неё выходит, то в этом случае неизбежно создание Ираном оружия массового поражения. Альтернативой этому может явиться только большая война против Ирана", - сказал Никонов.

А выгода у Ирана точно исчезнет. Чтобы это понять, даже не надо быть математиком. Американское управление по контролю за иностранными активами уже опубликовало пояснительную записку, в которой подробно описывается, что ждёт Иран. Санкционный список настолько внушительный - от запрета на импорт ковров, стали и нефти до запретов в кредитовании – что его можно назвать удавкой для Тегерана, который только начал восстанавливать экономику страны после многолетних санкций. Правда, пока правительство Ирана реагирует на заявления Трампа сдержанно, но уже видно, что терпение на исходе.

"Я поручил МИД продолжать консультации с европейскими союзниками, а также с Россией и Китаем. Если мы придем к результатам, то ядерная сделка останется в силе вопреки желанию США, в противном случае мы будем вынуждены объявить о новых решениях", - сказал президент Ирана Хасан Роухани.

Политологи сейчас предлагают пристально следить именно за европейскими союзниками несмотря на то, что Меркель, Макрон и Джонсон Трампа осудили. Дело в том, что европейским компаниям дано шесть месяцев на прекращение бизнеса с Ираном. В противном случае им грозят санкции со стороны Вашингтона. И вот от того, какое решение примут европейские лидеры, зависит, насколько мирным будет ближайшее будущее.

Вера Щирова, Игорь Константинов, Екатерина Симанович, "В центре событий".

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