Отряды сирийской оппозиции обстрелял неизвестный противник

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"Силы демократической Сирии" открыли ответный огонь после того, как попали под обстрел со стороны неизвестного противника рядом с городом Дейр-эз-Зор. Это произошло 10 мая. В результате инцидента пострадавших нет.

Отряды "Сил демократической Сирии" (СДС), которые относятся к так называемой умеренной оппозиции подверглись обстрелу со стороны неизвестного противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление возглавляемой США международной коалиции.

Инцидент произошел 10 мая неподалеку от города Дейр-эз-Зор в 420 километрах от Дамаска. В результате СДС уничтожили одно орудие.

Представители коалиции позднее обсудили случившееся "со своими российскими коллегами по линии связи, созданной для предотвращения инцидентов" при проведении воздушных и наземных операций. Сообщений о потерях с той или с другой стороны нет.