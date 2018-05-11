Россия призвала Великобританию подключиться к поиску решения проблем в Сирии

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Посольство России в Лондоне заявило, что Великобритания должна прекратить "указывать пальцем" на других, а самой подключиться к дипломатическому процессу по поиску политического разрешения конфликта в Сирии. Это произошло после того, как глава британского МИД Борис Джонсон призвал Москву использовать свое влияние в Сирии для побуждения тех, кто ведет дестабилизирующую деятельность, к принятию мер для политического урегулирования.

Великобритании не следует "указывать пальцем" на других, а самой подключиться к дипломатическому процессу по поиску политического разрешения конфликта в Сирии. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Лондоне, передает РИА Новости.

"Мы призываем британское правительство прекратить указывать на других пальцем и начать участвовать в надлежащем дипломатическом процессе, делать все для поиска на переговорах политического решения для Сирии... Это Великобритания официально поддерживает воинственную сирийскую оппозицию и постоянно поощряет действия по свержению правительства в Дамаске. Это Великобритания предоставляет финансовую поддержку "Белым каскам" - организации, которая вместо оказания гуманитарной помощи, выступает как умелый производитель фейковых новостей", - отмечается в заявлении российского диппредставительства.

Кроме того, посольство напомнило, что Лондон принципиально игнорирует тот положительный эффект, который стал возможным после запуска "астанинского процесса".

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал Москву использовать свое влияние в Сирии для побуждения тех, кто ведет дестабилизирующую деятельность, к принятию мер для политического урегулирования.

10 мая премьер-министры Великобритании и Израиля Тереза Мэй и Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре отметили, что влияние России в Сирии важно использовать для предотвращения атак со стороны Ирана.