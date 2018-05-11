Устроившего стрельбу в школе Калифорнии задержали

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Ученик,который устроил стрельбу в школе американского города Палмдейл, задержали. В результате нападения ранения получил один человек.

В городе Палмдейл в американском штате Калифорния полиция задержала 14-летнего юношу по подозрению в стрельбе в местной школе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Сотрудникам полиции удалось обнаружить одну единицу огнестрельного оружия. В результате стрельбы пострадал один человек. Он получил ранение в руку. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильное.

Ранее стало известно, что в школе города Палмдейл штата Калифорния произошла стрельба.