Россия назвала попытки США давить на КНДР контрпродуктивными

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Призывы США оказывать давление на КНДР на фоне готовности Пхеньяна к диалогу контрпродуктивны, уверены в МИД России. Так там прокомментировали проведение в Вашингтоне 3-4 мая экспертной встречи по обзору выполнения "морских" положений санкционных резолюций СБ ООН по Северной Корее.

В МИД России прокомментировали проведение экспертной встречи по обзору выполнения "морских" положений санкционных резолюций СБ ООН по КНДР. Ее провели с 3 по 4 мая США.

"Рассматриваем эту "сходку" как очередную попытку США и группы их союзников подменить мандат Совета Безопасности и Комитета 1718 по КНДР выгодной для себя трактовкой и навязать собственные алгоритмы исполнения санкционных решений этих органов. Налицо также стремление этой узкой группы стран согласовать действия в открытом море, которые шли бы вразрез с нормами международного права и основополагающими принципами свободы судоходства. В связи с этим Россия, как и ряд других ответственных государств, участия в данном мероприятии не приняла", - говорится в сообщении на сайте МИД России.

На Смоленской площади напомнили, что уже сталкивались с "подобными заходами" в рамках Инициативы по борьбе с распространением ОМУ (ИБОР), чей мандат Соединенные Штаты пытаются распространить и на реализацию решений СБ ООН и Комитета 1718 в части перехвата грузов, не имеющих отношения к ОМУ.

"Исходим из недопустимости вольного толкования этих решений, а также согласованного круга ведения ИБОР", - отметили в МИД.

"В данном контексте нам также непонятны непрекращающиеся призывы США и иже с ними "продолжать наращивать давление на КНДР" на фоне готовности Пхеньяна к конструктивному диалогу по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. Такая линия крайне контрпродуктивна и способна подорвать достигнутый на этом треке в последнее время прогресс", - подчеркнули в российском МИД.

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