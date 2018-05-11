"Ветераны АТО" в камуфляже угрожали российскому дипломату в ООН

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"Ветераны АТО" угрожали российскому дипломату во время заседания комитета Генеральной Ассамблеи ООН по информации в штаб-квартире Всемирной организации. По словам спикера МИД России Марии Захаровой, инцидент произошел 9 мая, когда украинская делегация проводила на площадке ООН мероприятие по пропаганде и "фейк-ньюс".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ветераны так называемой АТО ("антитеррористической операции", как в Киеве называют действия украинских военных против самопровозглашенных республик Донбасса ДНР и ЛНР) угрожали российскому дипломату. Он принимал участие в работе комитета Генеральной Ассамблеи ООН по информации в штаб-квартире Всемирной организации.

По ее словам, 9 мая украинская делегация проводила на площадке ООН мероприятие по пропаганде и "фейк-ньюс, которое было заявлено как часть работы комитета по информации". От российской делегации на встрече присутствовал и выступал сотрудник Департамента информации и печати российского МИД, который работал на сессии комитета, передает РИА Новости.

"Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, как она заявила, ветеранов АТО - в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины. По завершении мероприятия, эти люди в камуфляже, в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю - сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой. По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах", - отметила Захарова.

По ее словам, организованное постпредством Украины мероприятие является "продолжением политики Киева по запугиванию сотрудников МИД России, которые работают на информационном направлении". Захарова напомнила, что персональные данные сотрудников ДИП МИД находятся на сайте "Миротворец".