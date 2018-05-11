Собянин вместе с московскими школьниками принял участие в акции "День без турникетов"

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В Москве объявлен необычный день открытых дверей. А точнее - "День без турникетов". Около десяти тысяч человек смогут посетить промышленные предприятия, обычно недоступные для посторонних. Начиная от кондитерских фабрик до секретных авиационных конструкторских бюро. Столичные технопарки предлагают школьникам и студентам широкие возможности для реализации своих талантов. В ходе "Дня без турникетов" многие из них смогут выбрать для себя престижную профессию.

"День без турникетов" - это возможность школьникам попасть на самые закрытые промышленные предприятия города, передает "ТВ Центр". На этот раз небольшие секреты открывает Институт авиационных систем. И дает возможность детям увидеть макет кабины самолета МС-21. И даже попытаться полетать вместе с настоящим пилотом.

Российская новинка гражданской авиации здесь проходит испытания. Отрабатываются различные критические ситуации. Проекционный экран перед кабиной имитирует небо и землю за бортом самолета. Эмоции от такого полета у школьников посильнее, чем от компьютерных игр.

"У кого-то был опыт полетов на игровых приставках, у кого-то лучше получалось, у кого-то хуже. Но видно, что ребята стремятся в небо", - заявил командир корабля, инженер-пилот первого класса Михаил Безмен.

"Я сам на робототехнику хожу. Но мне авиация тоже очень нравится. Я еще не определился, куда хочу пойти. И поэтому тоже решил пойти на авиационный завод", - рассказал школьник Александр Моханов.

Большинство ребят - учащиеся технопарков. Поэтому инженерные специальности вызывают у них большой интерес. Особенно, когда можно все увидеть вживую.

- Ни в коем случае ничего руками не трогать, потому что это гидравлика. Если это включится, это может быть опасно.

Тренажер с романтичным названием "Железная птица" наглядно демонстрирует подвижные механизмы - шасси, аэродинамические рули, механизацию крыла.

"Я очень рад, что сегодня посетил это место, увидел по-настоящему высокие технологии, которые теперь доступны для нашей авиации", - поделился впечатлениями школьник Егор Пустовит.

Попробовал свои силы в пилотировании и мэр Москвы Сергей Собянин. Но не в макете кабины. А за специальным универсальным стендом, который может выводить на мониторы оборудование различных моделей самолетов. Кстати, пилоты-испытатели МС-21, когда еще не был достроен сам самолёт, тренировались как раз на таком стенде, чтобы отработать особенности управления.

Акция "День без турникетов" проходит в Москве уже семь лет. Если в первый год в ней участвовало всего 600 школьников и восемь столичных предприятий, то теперь свои двери готовы распахнуть уже 90 промышленных производств Москвы. И, конечно же, желающих в них попасть стало тоже значительно больше.

"За два дня записалось около десяти тысяч человек. И ребята, которые приходят на предприятия, многие из них вообще не видели никогда промышленное предприятие, научно-исследовательские центры. И, возможно, сегодня для них судьбоносный день - кто-то из них выберет ваше предприятие, как предприятие, на котором будет работать, или поступит в соответствующий университет с последующей работой на авиационных предприятиях", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

До конца года в столице пройдет еще три акции "День без турникетов". Зарегистрироваться на экскурсию можно на сайте turniketov.net. Новинка этого года - на некоторых предприятиях можно будет встретить известных актеров, блогеров и олимпийских чемпионов - они будут экскурсоводами.

Екатерина Гоголева, Михаил Федоров, Андрей Талалай, "ТВ Центр".

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