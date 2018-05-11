СК России опроверг слова Родченкова о подмене допинг-проб в Сочи

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СКР собрал доказательства, которые опровергают заявления Григория Родченкова о подмене допинг-проб российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи. Документы уже отправлены во Всемирное антидопинговое агентство. Информатор WADA утверждал, что пробирки после сбора тестов хранились в лаборатории, где их ночью меняли на чистые и только после исследовали на наличие запрещённых препаратов.

Страшную историю про то, как российские спортсмены под покровом ночи передавали подменные пробирки в сочинскую лабораторию, помнят, конечно, многие. Её так усердно транслировали все западные СМИ, а сочинил бедный химик Григорий Родченков, которого во всех статьях выставляли жертвой. Так вот самые свежие доказательства в пух и прах развенчивают выдуманный им миф. Следственный комитет России, допросив десятки свидетелей и проведя множество экспертиз установил: допинг-пробы поставлялись днём, регистрировались и тут же передавались на исследование, передает "ТВ Центр".

"Из документов следует, что допинг-пробы поступали в сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в период времени от 30 минут до двух часов передавались на исследование. Таким образом, следствием опровергнуты показания Родченкова, что пробы якобы после сбора хранились, ночью ежедневно менялись на чистые, и только после этого исследовались на наличие запрещенных препаратов", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Об этом, в частности, рассказали следователям химики, работавшие в Сочи во время Олимпиады. В ближайшее время материалы, собранные по ходу расследования - копии протоколов сопровождения проб и документы по их регистрации - направят во Всемирное антидопинговое агентство.

"Следственный комитет провёл большую работу. Мы долго этого ждали. У нас многие ходили на допросы. Поэтому с нашей стороны тоже предоставлялись документы от спортсменов. Поэтому хочется верить, что будет логический конец данного дела", - прокомментировала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

А вот какая реакция последует из ВАДА и Международного олимпийского комитета, сейчас с нетерпением ждут все спортсмены, которых после обвинений Родченкова пожизненно отстранили от соревнований. Лыжник Алексей Петухов, биатлонистка Ольга Вилухина, бобслеист Алексей Воевода, саночник Альберт Демченко, скелетонист Александр Третьяков. Изначально в списке обвиняемых было 43 фамилии. Но зимой Спортивный арбитражный суд в Лозанне полностью удовлетворил апелляции 28 атлетов. Пожизненное отстранение с них сняли.

"К сожалению, все обвинения были только голословными. Кроме того же Родченкова также и обвинения комиссии были только голословными в наш адрес, не предоставили никакой доказательной базы. Поэтому мы надеемся, что тот факт доказательств, которые предоставит наша сторона, её рассмотрит комиссия ВАДА и примет решение в отношении тех дел, которые были вынесены в нашу сторону и в отношении наших спортсменов", - сказал президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Александр Зубков уверен: если Следственный комитет докажет невиновность наших спортсменов, стоит ждать исков в гражданские суды к ВАДА и МОК, которые пока хранят молчание. Несмотря на то, что и Григорий Родченков, и профессор Ричард Макларен совсем недавно от части обвинений отказались. Во время слушаний CAS по данному делу Родченков сказал, что никогда не делал для атлетов из России допинговый коктейль "Дюшес", о котором в красках рассказывал до этого. Да и Макларен, оказывается, не обвинял русских, а предполагал, что они "могли участвовать в допинг-схеме". В Следственном комитете России подчёркивают, что открыты для сотрудничества. Но в ВАДА просто не заинтересованы в подаче материалов, опровергающих прежние заявления. Так считает глава Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев.

"Любой конфликт решается только в диалоге, такие материалы необходимы, но они ничего не решат. Мы говорим "белое", а нам отвечают "чёрное", и доказать мы ничего не можем - никому не интересны наши доводы. Им нужно только говорить о допинговой системе в России", - уверен президент Федерации кёрлинга России, член совета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

В пятницу стало известно, что прокуратура подтвердила - после предварительной проверки - невиновность кёрлингиста Александра Крушельницкого. В его пробах на Играх в Пхёнчхане обнаружили мельдоний. Все экспертизы показали, что препарат попал в кровь незадолго до Олимпиады, во время сборов в Японии. Умышленный приём препарата в таком случае просто не имел смысла. Известно, что мельдоний оказывает воздействие только при длительном комплексном приёме. В Федерации кёрлинга России также рассказали, что прокуратура уже определила круг лиц, которые могли быть причастны к инциденту.

Евгения Карих, "ТВ Центр".

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