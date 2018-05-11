Мотоциклист сбил мальчика в Москве

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В Москве на Алтуфьевском шоссе мотоциклист сбил 12-летнего мальчика. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Мотоциклист сбил ребенка на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы Главного управления МВД России по городу Юрия Титова.

ДТП произошло неподалеку от дома №13 на Алтуфьевском шоссе. Мотоцикл марки Honda сбил 12-летнего мальчика. Ему оказана медицинская помощь.

Источник сообщает, что ребенок был сбит, когда ехал на самокате по пешеходному переходу.