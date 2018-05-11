Пашинян пообещал не менять внешнюю политику Армении

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Внешняя политика Армении не изменится после политического кризиса в стране. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, отношения Еревана и Москвы изменятся к лучшему.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что внешняя политика страны после политического кризиса не изменится, передает РИА Новости.

"Правда в том, что в нашем процессе, в нашем всенародном движении не было внешнеполитической повестки дня. Это был чисто внутриполитический процесс, связанный с внутренними проблемами", — сказал Пашинян в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, он не является прозападным или пророссийским политическим деятелем и не относит себя к проамериканским, проиранским или прогрузинским политикам.

Говоря об отношениях Армении и России, он отметил, что они изменятся к лучшему. "Я понимаю, что в Москве есть опасения и, я думаю, что после наших бесед, после наших встреч этих обеспокоенностей не будет и в армяно-российских отношениях все изменится к лучшему", — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в ходе саммита ЕАЭС в Сочи 14 мая президент России Владимир Путин встретится с новоизбранным премьером Армении Николом Пашиняном. До этого армянский и российский лидеры провели телефонный разговор.

Пашиняна 8 мая избрали главой правительства Армении после почти месячных протестных акций со стороны его сторонников, выступавших против кандидатуры экс-главы правительства Сержа Саргсяна. Вечером того же дня Путин и Пашинян провели телефонный разговор, договорившись продолжать развивать партнерские отношения между двумя государствами.