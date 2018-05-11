Помпео пообещал сделать из КНДР Южную Корею

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном гарантии, которые Вашингтон готов предоставить в обмен на денуклеаризацию Северной Кореи. По его словам, если Пхеньян завершит этот процесс, то Соединенные Штаты готовы добиваться процветания КНДР на уровне Южной Кореи.

За денуклеаризацию КНДР может получить процветание на уровне Южной Кореи. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

"Если Северная Корея предпримет смелые шаги для быстрой денуклеаризации, мы готовы работать с Северной Кореей, чтобы добиваться процветания на уровне наших южнокорейских друзей", - сказал глава госдепа в ходе встрече с министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.

Помпео отметил, что уже обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном гарантии, которые Вашингтон готов предоставить в обмен на денуклеаризацию Северной Кореи.

По его словам, сама денуклеаризация должна включать жесткий процесс верификации.

Он также отметил, что освобождение трех американцев из КНДР создало условия и основу для успешной встречи между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Ранее Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. По его словам, лидеры двух стран постараются сделать так, чтобы предстоящий саммит США-КНДР стал важным моментом для мира во всем мире.

В четверг Майк Помпео вернулся из Пхеньяна, доставив на родину трех американцев, находившихся в заключении в КНДР. Трамп выразил признательность Ким Чен Ыну за освобождение заключенных.

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