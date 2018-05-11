Главу Ростехнадзора по СЗФО арестовали по делу о хищении

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Руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков, обвиняемый в мошенничестве, арестован на два месяца.

Суд в Петербурге арестовал руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова. Он обвиняется в хищении 4,7 миллиарда рублей, передает ТАСС.

Обвинение Слабикову было предъявлено 11 мая. Во время заседания суда он частично признал вменяемые ему деяния и просил суд избрать меру в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось о проведении обысков в здании Ростехнадзора по СЗФО. Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного дела о хищениях компенсационных фондов трех саморегулируемых организаций на сумму не менее четырех миллиардов рублей.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в середине августа 2017 года, правоохранители получили информацию о возможной причастности к делу начальника управления.