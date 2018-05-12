ВВС США перехватили российские Ту-95 у берегов Аляски

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Американские истребители F-22 перехватили два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 в небе к западу от побережья штата Аляска. Сообщается, что Ту-95 воздушное пространство США и Канады не нарушили.

Американские истребители F-22 осуществили перехват российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 у берегов Аляски, сообщает The Washington Free Beacon со ссылкой на представителя Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Скотта Миллера, передает РИА Новости.

По его словам, Ту-95 вошли в 200-мильную зону ответственности NORAD над Беринговым морем. После этого на их перехват были отправлены два истребителя F-22.

Сообщается, что бомбардировщики не пересекали воздушные границы США и Канады, пролетали только над международными водами и не нарушали международных соглашений.

Ранее Минобороны России в район Берингова и Охотского морей в рамках планового полета были направлены бомбардировщики Ту-95МС в сопровождении противолодочных самолетов Ту-142 ВМФ.