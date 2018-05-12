США опасаются кибератак из Ирана после выхода из ядерной сделки

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Массовые протесты в эти минуты проходят в Иране. В митингах принимают участие сотни тысяч человек. Люди вышли на улицы после того, как Вашингтон расторгнул ядерную сделку и восстановил все санкции. В Европе Дональда Трампа тоже не поддержали. Агрессивная политика Вашингтона отразилась даже на МАГАТЭ.

Политику Вашингтона не одобряют и в Европе, передает "ТВ Центр". По данным опроса, который заказала газета "Фигаро", против выступают 87% французов. Они уверены, что действия Вашингтона увеличивают риск конфликтов на планете. Решение США уже раскололо союзников на два лагеря.

"У меня сложилось впечатление, что этот импульс к уничтожению не ведет нас ни к чему хорошему. Это не решение даже одной из проблем, с которыми мы сталкиваемся, а их много. Наоборот, это добавляет конфликтность к конфликтности. Предупреждать выход спирали конфликта из-под контроля, сдерживать напряженность, сохранять то, что все еще работает и дает результат, как мы полны решимости действовать с иранской ядерной сделкой", - заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Во вторник Дональд Трамп объявил, что США выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, которое с большим трудом удалось достичь три года назад. Вашингтон восстановил все санкции против Тегерана. И теперь использует любую возможность, чтобы перетянуть на свою сторону союзников. Накануне Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора назвали действия Ирана против Израиля серьезной угрозой международному миру и стабильности.

Оба лидера осудили провокационные ракетные обстрелы иранским режимом из Сирии по израильским гражданам. Президент Трамп призвал все страны присоединиться к Соединенным Штатам и Соединенному Королевству, чтобы дать понять, что действия иранского режима представляют серьезную угрозу международному миру и стабильности. Лидеры обсудили, как лучше всего бороться с дестабилизирующим поведением Ирана.

Еще одно событие, которое тоже связывают с решением США - в отставку ушел заместитель генерального директора МАГАТЭ Теро Варьйоранта. Инспектор как раз курировал объекты Ирана и считал, что ядерное соглашение, которое подписали шесть стран, это лучший результат. Чиновник всегда говорил, что не считает себя дипломатом и не занимается политикой, а в работе опирается исключительно на факты.

Не успев закончить политическую атаку, США перешли к информационной. Американские эксперты пугают общество. New York Times пишет, что выход Вашингтона из ядерной сделки спровоцирует кибератаки из Ирана по США. Более того, по данным издания, иранские хакеры уже атаковали ряд стран на Ближнем Востоке. Компания по защите от киберугроз CrowdStrike и вовсе сообщает, что преступники уже разослали письма с вредоносным ПО американским дипломатам и сотрудникам телекоммуникационных компаний, а также исследовали веб-адреса военных США.

Никита Васильев, "ТВ Центр".