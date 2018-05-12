Миланский суд реабилитировал Берлускони

Теги: В мире суд берлускони италия

Надзорный суд Милана реабилитировал бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в правах и разрешил ему баллотироваться на выборах. В 2013 году он был приговорен Верховным кассационным судом Италии к четырем годам лишения свободы по делу о финансовых махинациях.

Надзорный суд Милана принял решение о реабилитации бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, сообщает РИА Новости.

Теперь 81-летний Берлускони снова может баллотироваться на выборах.

В 2013 году политика приговорили к четырем годам лишения по делу Mediaset. Его признали виновным в финансовых махинациях. Тогда его приговорили к четырем годам лишения свободы, однако три из них отменили по закону о помиловании, а еще один заменили на социальные работы. При этом запрет для экс-премьера занимать государственные должности оставался в силе до сих пор.