Телеканал "Москва 24" первым в мире начал вещание в поездах метро

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12 мая в вагонах московского метрополитена начал свое вещание телеканал "Москва 24". Это первый случай прямоэфирного телевидения в мировой подземке. Пассажиры смогут считывать с экранов информацию, а в будущем появится опция синхронизации изображения и звука при помощи наушников и гаджетов.

Телеканал "Москва 24" 12 мая первым в мире запустил вещание в прямом эфире в вагонах метро, сообщает TVC.ru.

"Сегодня случилось эпохальное событие - телевидение спустилось в метро. Прямоэфирного телевидения в вагонах метро нет в мире нигде. Уникальность проекта в том, что сигнал, который формирует телеканал "Москва 24" и передает в режиме реального времени, в режиме реального времени и попадает непосредственно в метро, к пассажиру. Обычно это делается таким образом - на флэшку записывается информация, на жесткий диск ее сбрасывают, и эта информация крутится", - сообщил главный продюсер телеканала Алексей Вершинин.

В пресс-службе холдинга "Москва Медиа", в который входит телеканал "Москва 24", отметили, что отличительная особенность нового вещания в том, что вся необходимая информация о событиях будет транслироваться без звука, пассажиры смогут считывать ее из любой точки вагона.

"Следующий этап развития проекта даст возможность пассажирам синхронизировать изображение и звук при помощи наушников гаджетов. И это будет еще один уникальный сервис, который предоставит "Москва 24" своим зрителям", - рассказали в холдинге.

В тестовом режиме телевещание нового формата проходило на Серпуховско-Тимирязевской линии. В настоящий момент 1,4 тысячи вагонов оборудованы пятью тысячами экранами для передачи сигнала "Москвы 24".

"На целевом этапе будет 1 тыс. 896 вагонов на 11 линиях, это 8,9 тыс. экранов соответственно. Система предназначена для того, чтобы пассажиров информировать о происходящем в метро, о перекрытиях и закрытиях, об изменениях в работе общественного транспорта и обо всех важных вещах", - пояснил первый замначальника столичного метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.