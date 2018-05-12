В Санкт-Петербурге выхаживают брошенных диких животных

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В Санкт-Петербурге работает центр реабилитации, где выхаживают диких животных. Кого-то нашли в лесу дачники, кто-то должен был стать экзотическим подарком. Благодаря заботе волонтеров и специалистов звери обретают шанс на новую жизнь и возвращаются в природу.

Новорожденный лосенок уверен: его мама ходит на двух ногах и умеет разговаривать. Рядом с ней малыш чувствует себя в безопасности: с удовольствием лакомится поваренной солью, передает "ТВ Центр". Что случилось с его настоящей мамой – неизвестно. Только что родившегося, истощенного малыша нашли в лесу дачники. Прождали целые сутки – лосиха не пришла.

"Есть версия, что на запах крови пришли хищники. И лосиха уходила, чтобы от лосенка их увести. Скорее всего погибла. А этот – остался", - рассказала ветеринар.

За дружелюбие и общительность малыша назвали Светозар. Сейчас его усиленно откармливают – 210 граммов козьего молока семь раз в день.

Вольеры нужно освободить как можно быстрее для следующих питомцев. В центре реабилитации диких животных под Петербургом сейчас очень много работы. В лесу -сезонный бэби-бум.

Еще один новый пациент - трехмесячный медвежонок. Большую часть дня он прячется от людей в импровизированной берлоге. Имени у него нет, чтобы не привыкал. Специалисты очень надеются скоро вернуть его обратно в лес.

Но есть в этом зверином госпитале и те, кто никогда не вернется на волю. Медведица Тоня, "списанная" из цирка, уже просто не сможет жить в лесу. А львица Эльза вообще не местная - прилетела в Петербург из Грозного под Новый год, в грузовом отсеке самолета. Подарок кому-то от друзей.

Этот единственный в России центр реабилитации диких животных существует только на частные пожертвования и благодаря поддержке волонтеров. Сотрудники центра рады любой помощи. Самое необходимое сейчас – козье молоко для новорожденного лосенка и лекарства для медвежонка.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное Бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.