В Тбилиси начались протесты после антинаркотической операции в ночных клубах

В Тбилиси несколько сотен человек собрались на стихийный митинг у здания парламента Грузии, сообщает "Интерфакс".

Ранее в тбилисских ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery прошла антинаркотиченская операция, были задержаны восемь наркоторговцев. Это вызвало протест у владельцев заведений и ряда организаций, выступающих за смягчение наркополитики в стране.

Между участниками акции и полицией произошло несколько столкновений, в результате чего были задержаны десятки протестующих. Среди них оказался лидер оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи" Зураб Джапаридзе.

Hundreds of protesters gathering amidst heavy police presence in front of the parliament building in #Tbilisi #Georgia following anti-drug raids on #Bassiani and #CaféGallery nightclubs pic.twitter.com/mpzEsSQZDG