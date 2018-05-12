В Тбилиси начались протесты после антинаркотической операции в ночных клубах

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В Тбилиси после антинаркотической операции в ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery у здания парламента начался стихийный митинг. Владельцы заведений и ряд организаций выступают за смягчение наркополитики в стране. Всего были задержаны восемь наркоторговцев и десятки протестующих.

В Тбилиси несколько сотен человек собрались на стихийный митинг у здания парламента Грузии, сообщает "Интерфакс".

Ранее в тбилисских ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery прошла антинаркотиченская операция, были задержаны восемь наркоторговцев. Это вызвало протест у владельцев заведений и ряда организаций, выступающих за смягчение наркополитики в стране.

Между участниками акции и полицией произошло несколько столкновений, в результате чего были задержаны десятки протестующих. Среди них оказался лидер оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи" Зураб Джапаридзе.