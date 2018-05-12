В Тбилиси начались протесты после антинаркотической операции в ночных клубах
Теги: наркотики грузия Беспорядки парламент
В Тбилиси после антинаркотической операции в ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery у здания парламента начался стихийный митинг. Владельцы заведений и ряд организаций выступают за смягчение наркополитики в стране. Всего были задержаны восемь наркоторговцев и десятки протестующих.
В Тбилиси несколько сотен человек собрались на стихийный митинг у здания парламента Грузии, сообщает "Интерфакс".
Ранее в тбилисских ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery прошла антинаркотиченская операция, были задержаны восемь наркоторговцев. Это вызвало протест у владельцев заведений и ряда организаций, выступающих за смягчение наркополитики в стране.
Между участниками акции и полицией произошло несколько столкновений, в результате чего были задержаны десятки протестующих. Среди них оказался лидер оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи" Зураб Джапаридзе.
Hundreds of protesters gathering amidst heavy police presence in front of the parliament building in #Tbilisi #Georgia following anti-drug raids on #Bassiani and #CaféGallery nightclubs pic.twitter.com/mpzEsSQZDG— OC Media (@OCMediaorg) 12 мая 2018 г.