Минобороны рассказало о подробностях перехвата российских Ту-95 истребителями ВВС США

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Американские истребители F-22, вылетавшие на перехват российских стратегических ракетоносцев Ту-95, сопровождали их около 40 минут и не приближались на расстояние ближе 100 метров. В Минобороны сообщили, что полет Ту-95 был плановым, все стоявшие перед ними задачи полностью выполнены.

Ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолеты Ту-142 во время полета над нейтральными водами Северной Америки в течение 40 минут сопровождали американские истребители, об этом РИА Новости заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, самолеты ВВС США не подходили к российским на расстояние ближе 100 метров. Конешенков подчеркнул, что полет был плановым, а маршрут пролегал над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей.

"Ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолеты Ту-142 успешно выполнили плановый полет над нейтральными водами и отработали дозаправку в воздухе", - отметил официальный представитель Минобороны.

Ранее представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Скотт Миллер сообщил, что американские истребители F-22 перехватили два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 в небе к западу от побережья штата Аляска. Он отметил, что бомбардировщики не пересекали воздушные границы США и Канады, пролетали только над международными водами и не нарушали международных соглашений.

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