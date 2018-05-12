В Москве задержаны незаконные инкассаторы, заработавшие около 90 млн рублей

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Московские полицейские задержали незаконных инкассаторов, заработавших около 90 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность".

В Москве задержали незаконных инкассаторов, ущерб от их деятельности составил около 90 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полиции установили, что злоумышленники без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических лиц, а также оказанием услуг по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций.

Всего было проведено порядка 30 обысков в кредитно-финансовом учреждении, офисах и жилых помещениях, в ходе которых были изъяты документация и восемь миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность". Организатор противоправной деятельности находится под домашним арестом, еще трое соучастников - под подпиской о невыезде.

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