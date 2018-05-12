Киев назвал инсинуациями заявления об угрозах от "ветеранов АТО"

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Заявление представителя МИД России Марии Захаровой об угрозах воевавших в Донбассе ветеранов в адрес российского дипломата в здании ООН – это фейк. Так прокомментировали ситуацию во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление о том, что украинские ветераны боевых действий в Донбассе угрожали российскому дипломату в ООН.

"Яркий пример распространения фейков официальными лицами России… Заявления Российской Федерации — инсинуации", — написала официальный представитель украинского МИД Марьяна Беца в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что участники силовой операции в Донбассе угрожали российскому дипломату во время заседания комитета Генеральной Ассамблеи ООН 9 мая.

"По завершении мероприятия, эти люди в камуфляже, в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю - сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой. По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах", - отметила Захарова.

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