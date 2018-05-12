В храме Димитрия Солунского в Хорошеве достроили колокольню
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Советник мэра и патриарха Владимир Ресин проинспектировал ход строительства храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского на северо-западе Москвы. Уже установлены центральный купол и крест, построена колокольня. Ожидается, что храм будет достроен к концу лета.
На северо-западе Москвы завершается строительство храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского. Ход работ сегодня проинспектировал советник мэра и патриарха Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".
Храм возводят по индивидуальному проекту. Он рассчитан на 500 прихожан. Уже установлен центральный купол и крест, построена колокольня. Сейчас идёт монтаж иконостаса. Почти завершена внутренняя отделка. Фасады здания украсят мозаичные иконы. Работы планируют полностью закончить к концу лета.