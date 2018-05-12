В храме Димитрия Солунского в Хорошеве достроили колокольню

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Советник мэра и патриарха Владимир Ресин проинспектировал ход строительства храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского на северо-западе Москвы. Уже установлены центральный купол и крест, построена колокольня. Ожидается, что храм будет достроен к концу лета.