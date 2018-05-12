Фестиваль "Разноцветная Москва" посвятили ЧМ-2018

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12 мая в столичном парке "Сокольники" пройдет фестиваль "Разноцветная Москва". В этом году мероприятие посвятили предстоящему Чемпионату мира по футболу. В парке состоятся художественные мастер-классы, соревнования по брейк-дансу и стритболу.

В столичном парке Сокольники сегодня проходит десятый молодежный межнациональный фестиваль "Разноцветная Москва", передает "ТВ Центр".

В программе есть соревнования по брейк-дансу, скейтбордингу и стритболу, а также шоу стрит-арта и выступления популярных диджеев. Центральной площадкой праздника станет конкурс граффити. Так как в этом году мероприятие посвятили Чемпионату мира по футболу, молодым художникам предложили изобразить игровые эпизоды и портреты спортсменов национальных сборных. Лучших наградят памятными призами. А завершится фестиваль выступлением молодежных вокальных коллективов.