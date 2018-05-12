США выделят Украине $125 млн на подъем экономики Донбасса

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США предоставят Украине помощь стоимостью 125 миллионов долларов для развития экономики Донбасса и сплочение украинских общин в регионе. О выделении средств сообщат в Славянске 15 мая.

Американское агентство по международному развитию (USAID) предоставит Украине помощь стоимостью 125 миллионов долларов для развития экономики Донбасса, сообщает РИА Новости.

"Эта дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорения ее развития", - говорится в сообщении.

Объявление о выделении средств будет сделано во время совместной пресс-конференции руководителя Бюро Агентства по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла в Киеве Мари Йованович. Мероприятие пройдёт в Славянске 15 мая.

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