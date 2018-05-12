16:07, 12 мая 2018

Суд не стал арестовывать мужчину, протащившего росгравдейца по метро

Теги:  Уголовное дело  суд  метро  москва  росгвардия

Суд отказался поместить под домашний арест Исляма Малекова, который в шутку поднял сотрудника Росгвардии и пронес его несколько метров по вестибюлю станции метро "Сухаревская" в Москве. Его оставили под подпиской о невыезде.

Черемушкинский суд Москвы отклонил ходатайство следователя, который просил отправить под домашний арест Исляма Маликова, который ради шутки пронес сотрудника Росгвардии по вестибюлю метро, сообщает "Интерфакс".

В следственном комитете сообщили, что обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

6 мая 27-летний неработающий москвич Ислям Малеков подошел к сотруднику Росгвардии на станции метро "Сухаревская", приподнял его и пронес несколько метров "ради шутки". По данному факту следственный комитет возбудил дело о применении насилия, в отношении представителя власти.

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