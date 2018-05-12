Суд не стал арестовывать мужчину, протащившего росгравдейца по метро

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Суд отказался поместить под домашний арест Исляма Малекова, который в шутку поднял сотрудника Росгвардии и пронес его несколько метров по вестибюлю станции метро "Сухаревская" в Москве. Его оставили под подпиской о невыезде.