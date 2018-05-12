Украина заявила о задержании российскими пограничниками двух рыбаков

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Украина проверяет сведения о возможном задержании российскими пограничниками двух рыбаков из Бердянска в Азовском море. В Киеве предположили, что их содержат в Краснодарском крае. Российская сторона комментариев не дала.

Киев проверяет информацию о задержании российскими пограничниками двух рыбаков из Бердянска, передает РИА Новости.

"Консул проверяет информацию о задержании российскими пограничниками двух граждан Украины, которые вышли на катере в Азовское море и не вернулись, и их возможное содержание в Краснодарском крае", - заявил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Пограничная служба российского города Ейска отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших украинцев.

Ранее супруга одного из пропавших сообщила, что получила звонок от пограничной службы России о задержании ее мужа и его товарища, в настоящее время они якобы находятся в городе Ейск Краснодарского края.

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