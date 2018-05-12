Власти КНДР назвали дату публичного закрытия ядерного полигона

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Власти КНДР приняли решение публично закрыть ядерный полигон Пхунгери 23-25 мая. Будут полностью блокированы входы на объект, убрана инфраструктура для наблюдения за испытаниями. На церемонию попадут журналисты из пяти стран, в том числе из России.

ЦК Трудовой партии КНДР принял решение закрыть ядерный полигон Пхунгери 23-25 мая, сообщает ТАСС.

Будет уничтожен вход на территорию полигона, а также окружающие полигон объекты, в том числе инфраструктура для наблюдения за испытаниями.

На церемонии смогут присутствовать журналисты из Южной Кореи, Китая, России, США и Великобритании. МИД КНДР объяснило это "ограниченным пространством" на самом ядерном полигоне.

О планах закрыть ядерный полигон лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину во время саммита 27 апреля.

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