В ДНР рассказали о гибели двух ополченцев

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На территории ДНР за минувшие сутки погибли два ополченца. Об этом рассказал начальник пресс-службы сил самопровозглашенной республики Даниил Безсонов

За прошедшие сутки на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли двое ополченцев. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сожалению, при защите республики погибли двое военнослужащих", — заявил начальник пресс-службы сил ДНР Даниил Безсонов.

Кроме того, из-за минометного обстрела погиб военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Этот факт будет приобщен к уголовному делу, заведенному в ЛНР на командира 54 механизированной бригады ВСУ.

30 марта в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие. Тем не менее, стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.