ФСБ заявила о задержании браконьеров в Азовском море

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​В Азовском море задержали судно с двумя рыбаками, у которых при себе не было документов. Подозреваемые в браконьерстве доставлены в порт Ейска.

В Азовском море российские пограничники задержали судно с двумя рыбаками без документов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

"В четверг сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в акватории Азовского моря обнаружено маломерное судно, на борту которого находились два рыбака, осуществивших незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского", - отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, подозреваемые в браконьерстве вместе с судном доставлены в порт Ейска.

Ранее Украина заявила, что проверяет сведения о возможном задержании российскими пограничниками двух рыбаков из Бердянска в Азовском море. В Киеве отметили, что их могут содержать в Краснодарском крае.