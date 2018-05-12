В Армении окончательно сформировано новое правительство

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Новое правительство сформировано в Армении. Всех министров назначил президент страны Армен Саркисян.

Армянский президент Армен Саркисян назначил всех министров в составе нового правительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

12 мая указами президента вице-премьером назначен Мгер Григорян, министром труда и по социальным вопросам — депутат от фракции "Елк" Мане Тандилян, министром финансов — бывший главный казначей страны Атом Джанджугазян, министром юстиции — депутат парламента от фракции "Елк" Артак Зейналян, а министром здравоохранения — Арсен Торосян, не занимавший ранее госдолжностей.

Кроме того, место министра сельского хозяйства занял бывший губернатор Ширакской области Артур Хачатрян, министром экономического развития и инвестиций стал экс-глава министерства охраны природы Арцвик Минасян, оба представляют партию "Дашнакцутюн".

В то же время, министром спорта и по вопросам молодежи назначен бывший глава одного из управлений ведомства Левон Ваградян, а руководителем МЧС — экс-глава Минспорта Грачья Ростомян.

Главой министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов стал Артур Григорян, министром культуры — Лилит Макунц, министром охраны природы —Эрик Григорян, министром транспорта, связи и информационных технологий —Ашот Акопян.

До этого стало известно, что МИД возглавил бывший посптред Армении при ООН Зограб Мнацаканян. Министерство обороны осталось за экс-главой МЧС Давидом Тонояном.