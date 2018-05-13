В Париже на прохожих напал выходец из Чечни

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В Париже вечером 12 мая на прохожих с ножом напал неизвестный. Он оказался выходцем из Чечни в возрасте 20 лет. В результате атаки погиб один человек, еще несколько получили ранения. ИГ взяло на себя ответственность за произошедшее.

Мужчина с ножом напал на прохожих в одном из центральных районов Парижа. По данным радиостанции Europe 1, он был выходцем из Чечни, передает "Интерфакс".

"Полицейские смогли установить имя нападавшего, который убил одного человека и ранил четверых", - отмечается в сообщении радиостанции.

Документов при себе у преступника не было. Однако следователи "установили его личность благодаря отпечаткам пальцев".

Его родителей нашли и уже взяли под стражу.

Мужчина напал на прохожих примерно в 21:30 по местному времени на улице Монсиньи. Он попытался зайти в несколько баров и ресторанов, но люди, спрятавшиеся внутри, не дали ему этого сделать. Полиция попыталась задержать подозреваемого при помощи электрошокеров, однако это у них не получилось. В результате после двух выстрелов злоумышленник погиб.

Одним из пострадавших в результате нападения стал 34-летний мужчина. Он находится в крайне тяжелом состоянии в больнице. Также тяжелые ранения получила женщина 54-х лет. Еще двое пострадавших - девушка и молодой человек - получили менее серьезные ранения.

Ответственность за нападение уже взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".