"Евровидение" выиграла участница из Израиля

Теги: В мире израиль евровидение

Победителем 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018, который проходил в Лиссабоне в Португалии, стала исполнительница Netta из Израиля с композицией "Toy". Это означает, что следующий конкурс пройдет в Израиле. По словам премьер-министра этой страны, его примет Иерусалим.

Участница из Израиля Netta (Нетта Барзилай)стала победителем 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018, который проходил в Лиссабоне в Португалии. Она исполнила композицию "Toy", передает "Интерфакс".

Согласно голосованию жури и зрителей, израильтянка набрала 529 голосов в финале конкурса.

Второе место осталось за участницей с Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego" с 436 голосами.

Третью строчку занял Сезар Сэмпсон, исполнивший "Nobody But You" из Австрии с 342 голосами.

Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что следующий конкурс "Евровидение" пройдет в Иерусалиме, передает сайт радиостанции "Говорит Москва".