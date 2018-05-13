"Евровидение" выиграла участница из Израиля

Теги: В мире израиль евровидение

Победителем 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018, который проходил в Лиссабоне в Португалии, стала исполнительница Netta из Израиля с композицией "Toy". Это означает, что следующий конкурс пройдет в Израиле. По словам премьер-министра этой страны, его примет Иерусалим.