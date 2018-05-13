Температура воздуха в Москве 13 мая поднимется до 26 градусов

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​В Москве в воскресенье ожидается жаркая погода без осадков. Воздух прогреется до плюс 26 градусов.

Москвичей 13 мая ожидает жаркая погода без осадков. Воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, передает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос".

В Подмосковье днем в воскресенье будет ещё теплее. Максимальная температура составит плюс 22 — плюс 27 градусов.

Согласно данным центра погоды, ветер в столичном регионе будет юго-восточным со скоростью 2-7 метров в секунду, атмосферное давление будет чуть выше нормы — барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба.