Нападение мужчины на прохожих в Париже длилось 9 минут

В центре Парижа неизвестный напал с ножом на прохожих. Один человек погиб, четверо ранены. Злоумышленник выкрикивал исламистские лозунги. Полиция ликвидировала преступника. Его личность уже установлена.

Паника и страх. Камера случайного свидетеля фиксирует первые минуты трагедии. Одни, спасаясь, бегут прочь, другие, словно, оцепенев от шока, не могут сдвинуться с места. Местная пресса уже назвала случившееся “ударом в сердце” Парижа, передает "ТВ Центр".

Улица Монсиньи - самый центр Парижа. Всего в нескольких шагах от Парижской Оперы. Вечером в субботу здесь как всегда многолюдно. Террорист появляется из-за угла. Достает нож и набрасывается на прохожих.

Девять минут кошмара. Мужчина, расскажут потом свидетели, нападает на каждого, кто оказывается в тот момент на улице. Прицельно наносит удары в шею, в область трахеи. От полученных ранений одна женщина погибает на месте. Еще четверо ранены. Двое - в критическом состоянии.

По словам очевидцев, мужчина уже направился в сторону улицы, где находятся популярные магазины одежды, когда на место прибыл отряд полиции. Увидев его, преступник закричал: "убейте меня или я буду убивать вас". Стражи порядка открыли огонь.

Нападавшим, по данным прессы, оказался 20-летний мужчина. Его имя пока не называется, но известно, что его опознали по отпечаткам пальцев. Родители молодого человека взяты под стражу. Как утверждают свидетели: устроивший резню выкрикивал радикальные лозунги. Ответственность за случившееся уже взяла на себя запрещенная в России организация "Исламское государство".

"Мы еще раз говорим: Франция не поддается угрозам, которыми нападающие пытаются запугать нас. Мы готовы дать четкий ответ на них. Полиция справляется со своей задачей. Задачей невероятно сложной. Но они сработали прекрасно", - отметил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Свою поддержку полиции, через девять минут оказавшейся на месте происшествия, что позволило избежать большего числа жертв, уже высказал и президент Эммануэль Макрон.

"Все мои мысли - о жертвах и раненых в результате нападения, совершенного в Париже сегодня вечером, а также об их близких. От имени всех французов приветствую мужество полицейских, которые нейтрализовали террориста", - написал в своем Twitter Макрон.

Его правительству теперь предстоит решить, как бороться с этим новым видом терроризма. Несколько подобных атак уже были совершены в Париже. В феврале прошлого года мужчина с мачете напал на полицейских на входе в Лувр. В июне неизвестный набросился с ножом на патрульных у Нотр-Дама. Кабмин пятой республики проводит экстренное совещание. Прокуратура Франции уже возбудила уголовное дело по статье “террористический акт”.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра"Ю, Франция, Париж.