Российская военная полиция начала патрулирование на юге Дамаска

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В Сирии российская военная полиция приступила к патрулированию южных кварталов Дамаска. Порядок на улицах обеспечивают пешие и моторизированные отряды.

Российская военная полиция в Сирии начала патрулирование южных кварталов Дамаска, недавно освобождённых от боевиков, сообщает "ТВ Центр".

Порядок на улицах обеспечивают пешие и моторизированные отряды. Дежурят круглосуточно, чтобы не допустить возможные провокации. По данным наших военных, обстановка в районе спокойная. Сейчас там идёт активное восстановление разрушенной инфраструктуры. Дороги расчищают от обломков зданий и сгоревших автомобилей. Чтобы население, как можно скорее вернулось к мирной жизни.