Глава МИД Ирана прилетел в Пекин для обсуждения ядерной сделки

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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отправился в Китай, чтобы обсудить соглашение по ядерной программе после выхода из него США. Потом запланированы поездки Зарифа в Россию и Бельгию. Страны-участники уже заявили, что исторический документ необходимо сохранить, несмотря на решение Дональда Трампа.

Продолжительный вояж Джавада Зарифа. Министр иностранных дел Ирана начинает консультации с участниками ядерного соглашения. 13 мая Зариф прибыл в Китай. Подробности визита раскрыл официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, сообщает "ТВ Центр".

"По моим данным, программа визитов министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа включает в себя Китай, Россию и некоторые европейские государства. Он планирует обменяться мнениями с каждой соответствующей стороной о развитии ситуации вокруг ядерной программы Ирана", - отметил Гэн Шуан.

После Пекина Зариф отправится в Москву. Встреча с Сергеем Лавровым запланирована на понедельник. Затем - в Брюссель, где представителя Ирана ожидают коллеги из Франции, Германии и Великобритании. В повестке всех переговоров один вопрос - новая реальность ядерной сделки. Теперь без США. В Тегеране, Москве и европейских столицах уже неоднократно заявляли, что исторический документ необходимо сохранить, несмотря на колоссальное давление из-за океана. Дональд Трамп по иранскому вопросу, кстати, устроил Twitter-перепалку с предшественником. Ранее инициатор соглашения Барак Обама обвинил нынешнего хозяина Белого дома в недальновидности. Трамп уверен, что Тегеран, прикрываясь документом, наращивает военную мощь.

"С момента заключения Обамой соглашения по иранской ядерной программе оборонный бюджет Ирана вырос более чем на 40%. Это лишнее подтверждение того, что сделка была большой ложью", - написал Трамп в своем Twitter.

Иранский вопрос детально проанализировала Washington Post. Через призму заявления нового американского посла в Германии Ричарда Гренелла, который все в том же Twitter буквально приказал европейским компаниям свернуть свою деятельность в Иране. Однако журналисты сходятся во мнении - каждый новый жест Трампа и его администрации не вызывает ничего, кроме раздражения. Меркель и Макрон уже набрались смелости и открыто ответили заокеанскому коллеге, что в иранском вопросе им уже не по пути.

"Европе ещё понадобится время на то, чтобы обойти американские санкции против Ирана. Арабским государствам ещё понадобится время на то, чтобы понять, что теперь не нужно советоваться с США. Американской экономической политике ещё предстоит стать настолько дурной, чтобы остальные отказались от доллара как резервной валюты… Но рано или поздно этот момент придёт", - отмечает Washington Post.

Американская модель мира, где Россия - главный агрессор - себя изжила. Влиятельное издание не исключает, что в Европе может случиться полный разворот. Евросоюз все последние годы активно поддерживает Вашингтон в антироссийских санкциях. Вместе с тем, целому ряду стран это не мешает одновременно расширять экономическое сотрудничество с Москвой. Перезагрузка иранского соглашения в формате пяти, а не шести заинтересованных сторон, может стать новым геополитическим вектором. Без учета интересов теряющего силу мирового жандарма.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".