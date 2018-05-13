Украина самовольно организовала дискуссию на тему фейковых новостей в ООН

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Украина самовольно организовала в ООН дискуссию на тему фейковых новостей. Она проводилась без санкции Организации, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обнародовала доказательства того, что Украина самовольно организовала в ООН скандальную дискуссию на тему фейковых новостей. А выдала мероприятие за часть сессии Комитета Генассамблеи, передает "ТВ Центр".

На своей странице в соцсети Facebook Захарова опубликовала фото приглашения на семинар, где написано, что он якобы проходит под эгидой Организации Объединённых наций. А следом - комментарий председателя Комитета, который однозначно заявляет, что дискуссия проводилась без санкции ООН.

Встреча носила не просто антироссийский характер. Киев позвал на неё снайперов и ветеранов АТО. Они оскорбляли российского представителя и угрожали ему физической расправой. Москва уже доложила о произошедшем в Секретариат ООН и намерена запросить видео с камер наблюдения, чтобы провести расследование.

Мария Захарова назвала инцидент позором. По её словам, инициированный Украиной семинар на тему пропаганды и фейков сам по себе - не что иное, как откровенный подлог.