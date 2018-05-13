В Румынии начались митинги против властей

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Многотысячные митинги против властей Румынии проходят по всей стране. Правящую партию обвиняют в невыполнении предвыборных обещаний.

В Румынии проходят многотысячные акции протеста против властей страны. Митингующие обвиняют правящую партию в невыполнении предвыборных обещаний, сообщает "ТВ Центр".

В Бухаресте на улицы вышли пять тысяч человек. Протестующие требуют отставки премьер-министра страны - Виорики Данчилэ. Людей возмутило изменение законодательства без публичных консультаций, в частности, Уголовного кодекса и решения правительства в сфере экономики.

Политику властей митингующие называют отдалением от демократических стандартов. Призывы участвовать в акциях протеста распространяют через соцсети.