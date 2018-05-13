В Якутию из-за паводка направлены дополнительные группировки спасателей

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Дополнительные аэромобильные группировки спасателей из Хабаровска направлены в Якутию, которая страдает от сильного паводка. Наиболее сложная обстановка сейчас складывается в Амгинском районе Якутии, где подтоплены полторы сотни домов, где проживают почти 400 человек.

В Якутию, которая страдает от сильного паводка, направлены дополнительные аэромобильные группировки спасателей из Хабаровска, сообщает "ТВ Центр".

Они помогут в ликвидации последствий ЧС. С собой взяли лодки, гидрокостюмы, специальные инструменты для оказания помощи населению и эвакуации людей, а также - палатки и световые башни для работы ночью.

Наиболее сложная обстановка сейчас складывается в Амгинском районе Якутии. Там подтоплены полторы сотни домов, где проживают почти 400 человек. В том числе – 140 детей. Разрушены дороги. Ситуацию постоянно контролируют с воздуха. На реках подрывают лёд, чтобы заторы не мешали проходу воды. Под угрозой подтопления ещё несколько населённых пунктов. Ущерб от паводка уже превысил 13 миллионов рублей.