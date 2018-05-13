В Петербурге под "мостом глупости" застряла 148-я "Газель"

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Очередной грузовой автомобиль стал жертвой так называемого "моста глупости" в Санкт-Петербурге. Под этим путепроводом постоянно застревают грузовые машины. Эта стала уже 148 по счету.

В Петербурге под мостом с плакатом "Газель не проедет" застрял очередной грузовой автомобиль. Он стал 148-м по счёту. Машина лишилась кузова, сообщает "ТВ Центр".

Низкий путепровод расположен на пересечении Софийской улицы и Ленсоветской дороги. Сооружение уже давно стало объектом шуток в интернете и получило название "мост глупости". Несмотря на заметное предупреждение и дорожные знаки, постоянно находятся водители грузовиков, которые надеются на авось и пытаются преодолеть препятствие. Но безуспешно. И это ещё нет статистики о том, сколько автомобилей не застряли под мостом, а лишь испортили крышу. Такие, как правило, уезжают с места происшествия.