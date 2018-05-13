Сын убил отца в ходе ссоры в Москве

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Сотрудники полиции задержали жителя Москвы, который в ходе ссоры убил своего отца. О произошедшем службе "02" рассказала супруга погибшего.

Житель столицы во время ссоры со своим отцом в жилом доме на проспекте Андропова нанес ему ранения, после которых тот скончался. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 11 мая. На службу "02" поступило сообщение от женщины 1959 года рождения о драке между ее мужем и сыном в квартире на проспекте Андропова.

Прибывшие на место сотрудники полиции на лестничной площадке дома обнаружили тело мужчины 1956 года рождения. Позднее они задержали мужчину 1984 года рождения, который изобличен в том, что во время драки на лестничной площадке "стащил по ступеням своего отца, в результате чего последний получил повреждения несовместимые с жизнью".