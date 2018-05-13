"Зенит" расстался с главным тренером Манчини

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Итальянский футбольный тренер Роберто Манчини прекращает сотрудничество с петербургским "Зенитом". Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Роберто Манчини. Об этом говорится на сайте клуба.

Контракт с итальянским специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций. Соглашение прекратит свое действие 14 мая.

При Манчини, который возглавил "Зенит" 1 июня 2017 года, команда с берегов Невы провела 44 официальных матча, в которых одержала 21 победу, 13 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

По данным ТАСС, Манчини уже провел переговоры с Итальянской федерацией футбола и вскоре возглавит сборную Италии.