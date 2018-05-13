В Москве из-за задымления эвакуировали торговый центр

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Пожар произошел на крыше торгового центра "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве. В результате из здания эвакуированы все посетители. Площадь возгорания составляет 15 квадратных метров.

На крыше торгового центра "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Оно уже ликвидировано. Информации об эвакуации не поступало.

Однако по данным Агентства "Москва", из-за пожара эвакуированы все посетители.