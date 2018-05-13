Женщина за рулем автомобиля каршеринга сбила человека в Москве

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​В Москве на пересечении Химкинского бульвара и улицы Свободы автомобиль каршеринга сбил человека. За рулем находилась женщина, которая поспешила скрыться с места ДТП.

Женщина сбила человека на пешеходном переходе на северо-западе столицы, управляя автомобилем каршеринга. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло на пересечении Химкинского бульвара и улицы Свободы. После того, как автомобиль марки Renault сбил женщину, он уехал с места ДТП. Введен план "Перехват".

Пострадавшей оказана вся необходимая помощь, ее жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.